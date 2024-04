È stato ultimato a Mondragone lungo la strada statale 7 Quater “Domitiana” l'intervento realizzato da Anas per la realizzazione di una rotatoria e per la riqualificazione dell'area. Questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico alla presenza, tra gli altri, del responsabile di Anas Campania, Nicola Montesano, della direzione lavori di Anas, del sindaco di Mondragone Francesco Lavanga.

L'intervento, il cui progetto è stato condiviso con il Comune, è consistito nell'adeguamento dei cordoli, nel rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, nella pavimentazione della rotatoria spartitraffico centrale e nella realizzazione di nuovo impianto verde, con lo scopo di potenziare la visibilità.

I lavori hanno permesso di implementare gli standard di sicurezza e percorribilità della tratta della rotatoria, del diametro di oltre 30 metri, in un'area particolarmente trafficata - in prossimità del centro abitato - specie nei periodi estivi. A circa 15 chilometri di distanza, nel territorio del comune di Cellole è in corso l'adeguamento di un'altra rotatoria e delle aree adiacenti.