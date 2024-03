Cadono calcinacci, chiusa la galleria di Solofra

Chiusa la galleria Montepergola a Solofra del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Il raccordo è ora tagliato in due. Uscite obbligatorie a Montoro e Solofra per chi proviene da Salerno, a Serina per chi arriva da Avellino. Lo stop alla circolazione si è reso necessario per una verifica della volta del tunnel, dopo la caduta di calcinacci. Sul posto vigili del fuoco e personale Anas. Al lavoro anche gli agenti della Polizia Stradale di Avellino per disciplinare la circolazione. Non mancano i disagi. La chiusura dovrebbe essere temporanea.