Sant'Agata dei Goti, l'ex sindaco Valentino a processo per tentata concussione

Rinviato a giudizio l'ex sindaco di Sant'Agata dei Goti Carmine Valentino 51 anni, nonchè già segretario provinciale del Pd, imputato di tentata concussione, turbativa di gara e rivelazione di notizie coperte da segreto. La decisione è giunta ieri pomeriggio da parte del Gup Maria di Carlo.

In precedenza il pubblico ministero OIimpia Anzalone, aveva chiesto la riqualificazione della tenta concussione in tentata induzione a promettere utilità, ed in ogni caso il rinvio a giudizio. Richiesta a cui si era associato il difensore di parte civile Sergio Rando, che assiste la segretaria comunale che all'epoca dei fatti che aveva denunciato le irregolarità. Il non luogo a procedere era stato chiesto dal difensore di Valentino, l'avvocato Marcello D'Auria. Il processo si svolgerà il 12 aprile del prossimo anno. Secondo l’accusa, i reati sarebbero stati commessi nel 2017. Nel mirino una gara d’appalto indetta dal Comune per affidare in concessione la riscossione delle entrate tributarie.