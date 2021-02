Pioggia di respingimenti per i ricorsi presentati dagli indagati del blitz Le Croci del Silano: le tesi della procura reggono al Riesame. Revoca parziale del provvedimento per Michele Montefusco (difeso dall'avvocato Antonio Boffa) nei cui confronti, pur mantenendo gli arresti domiciliari, il collegio di magistrati ha fatto cadere una serie di contestazioni. Accolto il ricorso dell'avvocato Federico Conte per la ex dirigente Asl Gerarda Montella, accusata di aver favorito una delle onlus di Roberto Squecco e di aver concesso le autorizzazioni necessarie dopo il sequestro delle ambulanze. Destinataria di una misura interdittiiva, il divieto di dimora a Salerno, che le è stato revocato dal Riesame, la Montella vede ora cadere la sua funzione dirigenziale dalla quale, comunque, si era già dimessa all'indomani del blitz. Ricordiamo che era stata trasferita dall'Asl di Capaccio a quella di Salerno con funzioni nel settore tamponi Covid. Respinti i ricorsi dei nipoti di Squecco e degli altri parenti e braccio destro. L'imprenditore e la moglie, Stefania Nobili, invece, non avevano presentato ricorso.

