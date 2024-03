Lacrime e ricordi, commozione e solidarietà in nome di Antonio Calandriello, politico, medico, presidente della Bcc di Sassano mancato qualche anno fa. Nella chiesa della Madonna del Rosario di Pompei a Silla di Sassano, la sua Sassano, si è tenuta la cerimonia di donazione di due automezzi a favore dell’associazione Colomba Soccorso da parte della Onlus Solidarietà e Sviluppo.

L’importante donazione è avvenuta, appunto, nel nome del dottore Antonio Calandriello che, prima di essere un medico, è stato persona sensibile e attenta verso chiunque. «Mio padre viveva per gli altri e ora vogliamo continuare a farlo vivere nello stesso modo». Dalle parole di Raffaele, suo figlio, è emerso il ritratto di un uomo con il cruccio quotidiano per la prevenzione, la stessa rivendicata dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino, «legato al dottore da un rapporto di granitica amicizia e condivisione politica».

Anche il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha sottolineato l’estrema generosità e sensibilità nei confronti delle persone fragili attraverso questo gesto che tiene in vita il ricordo di un uomo come Calandriello. L’ambulanza e l’auto medica donate all'associazione di volontariato saranno destinate al trasporto dei pazienti oncologici di tutto il comprensorio valdianese. «Per noi sarà un onore e un onore ricordarlo - rimarca Antonio Langone, presidente dell’associazione Colomba Soccorso - il nostro scopo sarà proseguire quanto il dottor Calandriello avrebbe voluto per il nostro territorio». Presenti alla cerimonia i sindaci del territorio valdianese, il mondo della banca del territorio e della sanità valdianese cui Antonio Calandriello è stato importante trait d’union. Presenti numerosi cittadini di Sassano e molti dei suoi pazienti.

La messa di benedizione dei due veicoli è stata officiata dal parroco don Bernardino Abbadessa che ha poi benedetto gli automezzi alla presenza degli astanti con una preghiera rivolta ai volontari: «Regalate un sorriso».