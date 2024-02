Nuovo polo scolastico, al via i lavori per la grande opera di Arpaia

Al via i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Arpaia. La struttura di via Tito Livio che sarà in grado di accogliere tutta la popolazione scolastica fino ai 13 anni, dal micronido alla secondaria di primo grado.

L'intervento - finanziato dall'Unione europea - prevede la realizzazione di un nuovo edificio che si svilupperà su una superficie di oltre 4mila metri quadrati. Dall'amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Fucci spiegano che sarà «una scuola moderna, dotata di ampi spazi, antisismica come preteso dalla legge in materia, con abbattimento di barriere architettoniche ed in grado di autogestirsi dal punto di vista energetico grazie ai pannelli solari che saranno montati sulla sua superficie. Una scuola a consumo zero, con notevole risparmio per le casse cittadine»

Fucci ha evidenziato: «Quello dell'Istituto scolastico è un obiettivo che questa amministrazione si era dato.

La struttura sarà rispondente alla normativa vigente in modo pieno rispettando in modo capillare requisiti di efficienza e di sicurezza» Soddisfazione è stata espressa anche da Stefano Diglio, vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici, per un'opera che «assisterà alla formazione delle future generazioni della nostra comunità».