«Città Caudina», Fucci è il nuovo presidente

Si è insediato questa mattina il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni «Città Caudina»: il sindaco di Arpaia, Pasquale Fucci. Il passaggio di consegne con il presidente uscente Enzo Pacca, sindaco di Pannarano è avvenuto a Palazzo San Francesco, sede del Comune di Montesarchio, alla presenza del sindaco Carmelo Sandomenico.



Proprio Sandomenico ha voluto rivolgere un augurio a Fucci: «Non posso che fare i migliori auguri all'amico Fucci: la "Città Caudina" è un modello da potenziare e accompagnare per dar voce, una voce più forte e autorevole, al nostro territorio. Sono certo che lavorerà alacremente per questo obiettivo e ovviamente gli assicuro il sostegno e la vicinanza del Comune di Montesarchio. Parimenti ringrazio Pacca per quanto messo in campo con coraggio e autorevolezza nel corso del suo mandato da presidente».