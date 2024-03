Impiantato un pacemaker a una donna di 101 anni a Polla

Iimpiantato un pacemaker a una donna di 101 anni all'ospedale "Luigi Curto" di Polla. Soddisfazione è stata espressa dal responsabile della cardiologia Silvio Saponara.

«Siamo intervenuti per impiantare il pacemaker su una nonnina di 101 anni, portati bene. Il paziente deve essere consapevole di ciò che si sta facendo e la nostra nonna lo era. La nostra paziente ha collaborato e ha saputo supportarci. Sempre tranquilla e con l'ottimo lavoro dell'equipe siamo intervenuti e l'operazione è andata bene».

La nonnina, Annamaria di Roccadaspide, sarà dimessa oggi.

Si tratta infatti di un intervento che prevede un tempo di recupero brevi.

«Abbiamo assestato subito il battito e al termine dei tempi tecnici si provvederà alle dimissioni. Si è trattato di un intervento raro per l'età del paziente, ma da 5 anni che lavoro a Polla - ha aggiunto Saponara ai microfoni di Radio Alfa - abbiamo provveduto a diversi interventi simili. Siamo una 'attrazione' sanitaria anche perché 'serviamo' altro comuni della basilicata oltre che fornire un servizio essenziale per il Vallo di Diano. Il nostro obiettivo è lavorare per il territorio ed evitare l'emigrazione dei pazienti».