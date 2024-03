Capaccio Paestum, tenta di fuggire con la droga su un'auto: immigrato denunciato dai carabinieri

È stato sorpreso con la droga a bordo di un'auto rubata, per poi tentare la fuga per le vie del centro urbano di Capaccio Scalo. Ma la fuga dell'uomo è durata poco perché i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D'Agostino, l'hanno bloccato e posto in stato di fermo.

A finire nuovamente nei guai è Saleh Errechaiech, 40enne marocchino pizzicato alla guida di una Mini Cooper rubata ad Agropoli.

Avvisato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, l’immigrato è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Aveva con sé dosi di hashish e cocaina, sequestrate dai carabinieri capaccesi, coordinati nell’attività dalla compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Giuseppe Colella.

Il 40enne era già stato arrestato a fine novembre dello scorso anno per spendita di banconote false, resistenza e violenza pubblico ufficiale: fu sorpreso a Ponte Barizzo, con altri due complici, con 14.500 euro rigorosamente falsi.