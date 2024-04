Avevano deciso di impossessarsi dei Quartieri spagnoli. Si autofinanziavano commettendo scippi e rapine. Avevano un sogno da realizzare: comandare sul territorio del centro storico, sulle orme della paranza dei bambini e degli affiliati al clan di Emanuele Sibillo, che li avevano preceduti nella famigerata faida di Forcella. Ma per loro si sono aperte le porte del carcere di Nisida: all'alba di oggi la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto la misura carceraria nei confronti di tre indagati gravemente indiziati, a vario titolo, di lesioni personali, porto e detenzione di armi da fuoco, violenza privata e rapina, tutti aggravati anche dalle modalità mafiose.

Il provvedimento contiene le risultanze gli esiti delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli in relazione al ferimento a colpi d’arma da fuoco di M. V. avvenuto il 5 novembre del 2022. L’evento è da ricondurre alla mira espansionistica di un gruppo di giovani ambiziosi che volevano ritagliarsi il loro spazio all’interno delle dinamiche criminali dei Quartieri Spagnoli, tenuto conto che la vittima, attualmente detenuta, è da considerarsi elemento di vertice dell’omonima famiglia criminale.

Durante le attività è emerso che il nascente gruppo criminale era dedito a reati contro il patrimonio e disponeva anche di un’ampia disponibilità di armi, avendo stabilito la sua base operativa in

: un'area sottoposta a un ferreo controllo, anche militare. I tre arrestati, che giravano sempre armati di pistola, per evitare attacchi da componenti di altri gruppi antagonisti, hanno in più occasioni perquisito i cittadini non noti che, in particolare nelle ore notturne, transitavano nella loro zona di influenza.