Questa notte i carabinieri della pattuglia mobile di zona Centro e del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Padre Luigi Tosti per l’incendio di una Renault Captur intestata ad una 76enne del posto.

Le fiamme, la cui origine è ancora al vaglio degli investigatori, hanno avvolto anche una Smart parcheggiata nelle vicinanze. I veicoli sono andati completamente distrutti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.