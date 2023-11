Roma, bimba nasce in mezzo al traffico di Prati: i passanti assistono alla scena. La piccola sta bene

Pesa 3.340 kg la bimba nata ieri sera nell’auto dei suoi genitori, verso le 20, nel mezzo del traffico di Roma, in via dei Gracchi zona Prati. Immediato l’intervento delll’ostetrica Liliana Evangelista che si stava recando in Clinica Santa Famiglia dove lavora, e che avrebbe da lì a poco atteso l’arrivo della giovane donna che però non è riuscìta ad arrivare per tempo.

Torino, bimba nasce in taxi grazie alla tassista Ivana: «Alla mamma ho detto respiri, stia serena»

Roma, bimba nasce in taxi grazie all'autista che si improvvisa ostetrico

La piccola aveva fretta di nascere; ad accoglierla tra la folla di passanti che hanno assistito alla scena, il papà e il fratellino di 3 anni.

IL RACCONTO

«Ero arrivata in sala parto e stavo aspettando la paziente - ha dichiarato ad Agenzia Nova Celestina Lilina Evangelista - non vedendola arrivare sono scesa in strada, ovviamente senza portare nulla perché mai avrei immaginato cosa sarebbe accaduto». Infatti poco dopo le 20 «ho sentito un urlo arrivare dall'ingresso del parcheggio auto privato che dista circa 200 metri dall'ingresso della clinica; ho capito cosa stava accadendo e di corsa ho raggiunto la macchina trovando la donna seduta sul lato passeggero anteriore, con le gambe divaricate e la testa “incoronata” di Anya» così si chiama la piccola. Nell'auto c'era anche il primogenito della coppia di appena tre anni che ha assistite le fasi del parto facendo coraggio alla madre, mentre il padre assisteva da fuori. «Non avevo nulla con me, neanche i guanti, ma la piccola è nata senza nessun problema». A quel punto sono arrivate le colleghe dell'ostetrica con tutto il necessario per «clampare» il cordone ombelicale, prima di trasferire la mamma e la bambina nella sala parto per concludere tutte le operazioni successive. Anya pesa 3 chili 340 grammi e sta benissimo come la mamma. «L'amministratrice della clinica Donatella Possemato si è complimentata con tutta l'equipe».