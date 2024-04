Torrecuso, sprint verso il voto: Sauchella annuncia la discesa in campo

Giuseppe Sauchella scioglie la riserva e, a un mese esatto dalla presentazione delle liste, annuncia la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali torrecusane. Una decisione giunta dopo diverse riunioni con attivisti e realtà territoriali. «La mia candidatura a sindaco è arrivata su sollecitazione di molte amiche e amici che mi hanno invitato a scendere in campo in prima persona – spiega in una nota lo stesso Sauchella -. Metto ancora una volta al servizio di Torrecuso l'esperienza e l'entusiasmo che da sempre hanno caratterizzato il mio impegno pubblico e lo faccio con spirito di servizio. Questo è un momento che richiede coraggio e non nascondo di aver ricevuto molto in termini di stima, sostegno e affetto da parte dei torrecusani che mi stanno sollecitando ogni giorno. Tanti gli stimoli che, in particolare nelle ultime settimane, mi hanno fatto riflettere e che poi mi hanno fatto prendere una decisione non scontata: ho così deciso di dare la mia disponibilità a candidarmi alla carica di sindaco».

Sauchella, inoltre, evidenzia il clima di squadra che c'è intorno al progetto e al programma. «Insieme a tanti amici e amiche metteremo al servizio del nostro paese, ciascuno per proprio conto, la nostra competenza e la nostra professionalità nella gestione del bene pubblico con attenzione ai risvolti sociali.

Tocca a noi farci avanti insieme alle nuove generazioni – conclude Sauchella – lavorando per Torrecuso, per chi c’è oggi e per chi verrà domani». Nelle prossime settimane, infine, Sauchella ufficializzerà l'intera compagine, ormai è in fase di chiusura.