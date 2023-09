Miasmi in città, è ancora polemica

Odori molesti in città, continuano le polemiche. Per Vincenzo Sguera, consigliere comunale nel capoluogo e segretario provinciale di Azione nel Sannio «la vicenda assume sempre più i contorni dell'assurdo ed è inaccettabile l'assenza di informazioni chiare e corrette alla cittadinanza. Eppure già ad aprile il consigliere Marcello Palladino - peraltro esponente della maggioranza - segnalava a Comune, Arpac e Asi la presenza di emissioni nauseabonde nell'aria. Possibile - si chiede Sguera - che trascorso tutto questo tempo nessuna istituzione sia in grado di rivelare contenuto e origine dei miasmi?. E intanto la situazione peggiora: ieri anche nella zona di Pacevecchia l'aria era irrespirabile. Ma è tollerabile vivere a casa propria con le finestre chiuse perché c'è "qualcosa" nell'aria? È possibile che a nessuno interessi la salubrità dell’aria che respiriamo e la tutela della salute quantomeno dei bambini e degli anziani? Ormai - conclude - ci stiamo mestamente abituando alla spettacolarizzazione della normale amministrazione e alla inerzia dei problemi principali che riguardano i cittadini».

Sulla vicenda interviene anche Angelo Feleppa, responsabile Ambiente di Forza Italia Benevento: «Persiste il miasma che a folate ricopre l’intera città, apparentemente proveniente dalla valle del fiume Calore. Nonostante i tavoli tecnici non vi è traccia di soluzione. Si rimane sempre in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti. Intanto sarebbe doveroso acquisire un parere dell'Asl per fornire maggiori rassicurazioni alla popolazione. E vanno rassicurate le tante attività produttive presenti nell’area di Ponte Valentino, i lavoratori e quanti, a vario titolo, si trovano nella zona Asi. Certo dall'incontro tenutosi in Comune - sottolinea l'esponente di Fi - ci saremmo aspettati maggiori approfondimenti da parte di chi sotto il profilo giuridico e dirigenziale ha il dovere di garantire determinati servizi specie che l’aria non contenga veleni».