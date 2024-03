Salerno, Salone dello Studente di Campus: l'offerta formativa in esposizione alla stazione marittima

Arriva per la prima volta a Salerno il Salone dello Studente di Campus (7-8 marzo, Stazione Marittima, via Molo Manfredi, 9.00-14.00), una vetrina sulle offerte formative post diploma per gli studenti che si apprestano a sostenere l’esame di maturità. Attesi 15mila giovani.

La Campania è la regione con il numero più alto di maturandi, 82.742 nel 2023, ossia quasi di un candidato su 7 dei 536mila registrati dal ministero in tutta Italia. Di questi, 17.226 a Salerno. In Campania si registra anche il maggior numero di diplomati con lode. Sono stati 2.620.

In un trend generalizzato, in Italia, di calo di alunni dovuto alla denatalità (nel 2025 ci saranno 116mila studenti in meno rispetto ai quasi 7,2 milioni di oggi), la Campania fa segnare il record nazionale con la perdita di 14.796 studenti, -1,85% seguita dalla Sicilia -1,7%, quindi Lazio -1,56% e Lombardia -1,4%.

L’offerta universitaria e post-laurea.

Salerno spicca per servizi agli studenti universitari. Dei circa 1.500 alloggi per gli studenti fuori sede nelle residenze universitarie campane, la metà è a Salerno, nei campus di Fisciano e Baronissi. In tutta la regione però il fabbisogno sarebbe di almeno 10mila posti.

La Regione crede nell’alta formazione e nell’inserimento lavorativo di qualità dei giovani laureati campani e ha investito 14,5 milioni di euro per l’anno accademico 2023-2024 per attivare fino a 2mila borse di dottorato bandite dalle Università campane. I dottorati innovativi rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese.