Avellino, guida sotto l'effetto di droga e alcol: identificate 36 persone e 3 patenti ritirate

Controlli contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga nel corso del sabato sera ad Avellino. Sono state effettuate verifiche specifiche da parte dalla Questura e della Polizia Stradale con l’impiego del dirigente sanitario provinciale della Polizia di Stato.

I controlli hanno consentito di identificare 36 persone e di controllare 28 autovetture. Sono contestate 5 violazioni al codice della strada con il ritiro di tre patenti.

Una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, un’altra è risultata positiva alla cannabis e in stato di alterazione psicofisica a seguito di accertamento tramite drug test per il cui deferimento si è in attesa di accertamenti di secondo livello tramite laboratorio tossicologico, mentre un’altra ancora è stata sanzionata amministrativamente sempre per guida in stato di ebbrezza ma con tasso alcolemico tale da non far scattare il deferimento all’autorità giudiziaria.