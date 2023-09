Marito ed ex marito hanno un infarto e vengono ricoverati nella stessa stanza: il video della donna fa il giro del web

Un video condiviso su TikTok ha superato la fantasia di molti sceneggiatori di soap opera. Nel filmato si vede l'ex marito di una donna e il suo attuale compagno costretti a condividere la stessa stanza in una clinica. È successo in Argentina. Matías, l'attuale marito di Patricia, ha avuto un infarto un venerdì pomeriggio ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Capilla. Dopo un'operazione (riuscita) ed una guarigione sorprendentemente rapida, due giorni dopo è arrivato in clinica un altro paziente: Diego, l'ex marito di Patricia. Il motivo del suo ricovero in ospedale è stato un altro infarto, avvenuto lunedì.

La coincidenza

I due uomini si sono ritrovati a condividere la stessa stanza con Patricia, la donna al centro di questa insolita storia.

Coinvolti nella surrale situazione l'intera famiglia. Il figlio di Diego e Patricia si trovava nella stanza ed è rimasto incredulo. Dopo un momento di sano imbarazzo, alla fine del video si può vedere tutti i presenti prendere l'accaduto con buon umore. Matías, l'attuale marito di Patricia, che si è avvicinato all'ex marito per salutarlo, ha detto: «Sento delle buone vibrazioni». E, nel frattempo, la donna non riusciva a smettere di ridere.

Il video

Il video ha scatenato centinaia di miglialia di commenti sui social, che hanno approfittato di questa curiosa coincidenza per far emergere il suo aspetto umoristico. «La Signora è la vera rubacuori», ha commentato un utente. «E su quale canale trasmetteranno il risultato di questa entusiasmante telenovela?», ha scritto sarcastico un ragazzo.