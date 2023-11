Bimba di quattro anni perde le gambe e cinque dita per un'infezione da streptococco A

Aiyla Mota, una bambina di quattro anni, ha perso le gambe e cinque dita dopo aver contratto una grave infezione da streptococco A. La bambina è stata portata in ospedale a Londra nel marzo di quest'anno dopo aver lamentato dolore alla gola, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate rapidamente.

Eulanda, la madre della piccola, ha riferito al Mirror di essersi accorta che sua figlia non stava bene poiché aveva a respirare. Nonostante fosse stata inizialmente dimessa, la donna ha deciso di riportare la bambina in ospedale per sottoporla ad ulteriori accertamenti.

Questi hanno rivelato che Aiyla soffriva di insufficienza multiorgano, inclusi polmoni e reni.

È stata presa la decisione di trasferirla in un altro ospedale in modo che il liquido potesse essere drenato dai polmoni. La bambina è stata poi ricoverata in terapia intensiva.

«I medici continuavano a dire che dovevano metterla in coma farmacologico. Ho chiesto: 'si sveglierà se lo facciamo?' - e loro hanno detto di sì. Sono andata nella sala d'attesa, non so per quanto tempo, e quando sono tornata, Aiyla era attaccata a tutti i tipi di macchine», ha racconta la donna.

Aiyla è rimasta in coma farmacologico per tre settimane e dopo essersi svegliata non riusciva a muovere le gambe e cinque dita, quindi è stata presa la decisione di amputarle.

«Non riuscivo a smettere di pensare al suo futuro, a come questo l'avrebbe influenzata, fisicamente e mentalmente. Mi hanno detto che la circolazione sanguigna era stata interrotta dalle sue gambe e dalle braccia, per salvare i suoi organi vitali. La cosa più importante era mantenerla in vita», ha detto la madre.

Attualmente la piccola è sottoposta a fisioterapia intensiva e terapia occupazionale con protesi.

«Aiyla frequenta il centro di riabilitazione, la terapia occupazionale e va anche a scuola regolarmente, a tempo pieno. Ama la ginnastica, l'equitazione, il pattinaggio sul ghiaccio e il bowling. Facciamo tutto il possibile per lei. La sepsi e lo streptococco A non l'hanno privata dell'amore per la vita», ha concluso Eulanda.