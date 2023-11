Passeggera sotto l'effetto di droghe tenta di aprire la porta dell'uscita di emergenza dell'aereo

Secondo Fox Business, una donna sotto l'effetto di metanfetamine ha cercato di aprire la porta dell'uscita di emergenza di un aereo della Korea Air, che stava andando da New York a Incheon, in Corea del Sud.

Secondo la stessa testata, la passeggera ha cominciato a mostrare segni di ansia quasi 10 ore dopo la partenza del volo, nonostante non avesse mai sofferto in passato di questi disturbi.

La donna è stata fermata dai membri dell'equipaggio e presa in custodia dalla polizia quando l'aereo è atterrato in Corea del Sud, che in seguito ha condotto un test antidroga, risultato positivo alla metanfetamina.

Secondo un rapporto, le persone che tentano di aprire una porta di uscita di emergenza possono essere condannate a 10 anni di prigione.