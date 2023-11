Corpo di una donna in un cassonetto e genitori scomparsi: accusato il figlio di un agente di Hollywood

La polizia di Los Angeles, Stati Uniti, sta indagando sul caso della scomparsa di una donna e dei suoi genitori. Samuel Haskell Jr, figlio di un uomo d'affari di Hollywood, è accusato dell'omicidio e attualmente si trova in carcere.

Il 7 novembre, dopo aver ricevuto una chiamata che segnalava un corpo all'interno di un sacchetto di plastica all'ingresso di una casa, la polizia di Tarzana, Los Angeles, si è recata sul posto, ma non ha trovato nulla.

Il giorno successivo, un'altra persona che rovistava tra i bidoni della spazzatura a circa cinque miglia dalla residenza ha trovato quello che sembrava essere il torso di una donna.

Sebbene il corpo non sia stato ancora identificato, la polizia ritiene che si tratti di quello di Mei Li Haskell, una donna di 37 anni.

Il caso, che ha fatto notizia sulla cronaca internazionale, ha contorni ancora più emblematici per via dell'identità del principale sospettato, che secondo le indagini è in stato di arresto. Samuel Haskell, 35 anni, è il figlio di uno degli agenti più importanti di Hollywood. È il marito di Mei, dalla quale ha avuto tre figli.

L'11, il sito web TMZ, ha pubblicato un video di un uomo che getta quello che sembra essere un sacco pesante in un bidone della spazzatura. E lo stesso sito afferma che si tratta di Samuel.

La polizia sta cercando anche i genitori di Mei, i suoceri di Samuel. Gaoshan Li, 71 anni, e Yanxiang Wang, 64 anni, che vivevano con la coppia, dei quali non si hanno notizie dallo scorso 6 novembre. Le autorità ritengono che anche loro siano stati assassinati, anche se finora non sono stati trovati resti.

Samuel è il figlio di Sam Haskell III, un ex agente di Hollywood che in precedenza ha lavorato presso la William Morris Agency. Era considerato uno degli agenti più potenti del settore, e ha prestato servizio per personalità note come George Clooney, Ray Romano e Whoopi Goldberg, secondo quanto scrive il New York Times.

Samuel ha tre figli piccoli con Mei. La coppia e i loro figli vivevano nella stessa casa i suoceri di Samuel. Con l'arresto di Samuel e la scomparsa di Mei e dei suoi genitori, i bambini sono stati affidati alle cure dei membri della famiglia.

L'accusa ritiene che Samuel abbia ucciso i tre e poi abbia buttato il corpo smembrate nei sacchi della spazzatura.

«Il 7 novembre, Haskell avrebbe assunto quattro lavoratori a giornata per trasportare diversi pesanti sacchi neri di spazzatura dalla sua casa a Tarzana, si legge in una nota, come riporta la stampa locale. Sempre secondo il comunicato, le persone assunte hanno restituito borse e denaro. Ma quando la polizia si è recata sul posto dopo la denuncia, i sacchi non c’erano più.

Il Washington Post ha riferito che l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha affermato in una dichiarazione che Samuel potrebbe affrontare l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale se condannato per tre omicidi.