Smantellato laboratorio per la lavorazione della cocaina in Portogallo

La polizia portoghese ha sequestrato circa 50 chili di pasta di coca e cocaina. Quattro persone sono state arrestate. La Polizia Giudiziaria (PJ) ha smantellato un laboratorio per la trasformazione della pasta di coca in cocaina a Gondomar, Portogallo. La droga arrivava quotidianamente dall'America Latina.

È stata identificata «un'abitazione situata in un luogo rurale e isolato, nella zona di Gondomar, Guimarães, che fungeva da laboratorio di notevoli dimensioni, dove, quotidianamente e ininterrottamente, due persone effettuavano la trasformazione della pasta di coca in un prodotto finale illecito, adatto al consumo umano», si legge in un comunicato della PJ inviato alla stampa locale.

Secondo la stessa autorità, la rete internazionale era basata su individui stranieri arrivati ​​sul territorio portoghese da pochi mesi.

Due uomini hanno preso in affitto una casa, dove hanno collocato vari materiali costituiti da acidi, prodotti chimici, manufatti, ventilatori, presse, che hanno utilizzato per effettuare il processo di trasformazione.

La scorsa settimana è stata avviata un'operazione culminata con l'arresto di quattro persone, tre in flagranza di reato e una in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla Questura.

Nel corso delle indagini della polizia sono stati sequestrati circa 50 chili di pasta di coca e cocaina, sufficienti per 250.000 dosi individuali. Sequestrate anche armi da fuoco e munizioni, un veicolo e oltre 17mila euro.

Per smantellare il laboratorio, il PJ si è avvalso del sostegno del Comando Subregionale dell'ANEPC Ave e dei servizi di appoggio del Comune di Guimarães.

I quattro detenuti, imputati dei reati di traffico aggravato di stupefacenti, associazione per delinquere, riciclaggio, detenzione di arma e inquinamento sono stati presentati al Tribunale di turno a Vila Nova de Famalicão e sono stati posti in detenzione preventiva.