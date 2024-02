La crostata più grande del mondo da guinness dei primati

«Fare del bene è dolce se siamo uniti», a Casoria è lo slogan per realizzare la crostata più grande del mondo. L'evento di beneficenza sarà il protagonista della ormai imminente primavera e vedrà coinvolti pasticcieri volontari.

Spiega il primo cittadino: «In primavera Casoria proverà ad entrare nel Guinness dei Primati e lo farà per beneficenza-continua Bene-Stiamo organizzando insieme ai maestri pasticcieri l'evento una Crostata da Record. A Casoria sarà realizzata la crostata più grande del mondo per stabilire un primato che avrà soprattutto un valore sociale».

Infatti l'intero ricavato della vendita della torta da record sarà devoluto in beneficenza.

Il tentativo di essere primi nella speciale classifica andrà in scena nel prossimo mese di maggio. La città punta a realizzare l'obiettivo che si è prefisso con la collaborazione dei pasticcieri che vorranno aderire all'iniziativa. Allo studio la futura location per ospitare la crostata gigante, inizialmente si era pensata a piazza Cirillo, ma probabilmente per l'evento si sceglierà una strada del centro, tra le candidate via Principe di Piemonte.

Un modo per valorizzare l'arte e la maestria dei pasticcieri del territorio, Roberta Giova: «Sono già tanti i pasticcieri che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa e in questi giorni stiamo cercando di coinvolgere anche gli alunni dell'istituto Torrente. Penso sia bellissimo quando istituzioni, attività produttive e scuole si ritrovano uniti per fare solidarietà» Attualmente il record appartiene al comune di Ariano Irpino, con una crostata lunga 1 chilometro e 260 metri, realizzata per sostenere la prevenzione al cancro. Casoria punta a realizzare un nuovo record mondiale.