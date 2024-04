Casoria, festa per l'arrivo del quadro del Volto Santo

Una festa di tre giorni per accogliere il quadro del Volto Santo in città. Per la prima volta la sacra effige, custodita nel Santuario di Capodimonte, uscirà dalla sua Casa per essere accolta in un altro comune. Un’occasione speciale che sarà omaggiata con tre date: dal 19 al 21 aprile. L’amministrazione comunale e l’assessorato alla Cultura, guidato da Vincenzo Russo, hanno organizzato la manifestazione nel ricordo di Madre Flora, cittadina di Casoria dal 22 febbraio 1938 al 12 novembre 1940.

I tre giorni di eventi religiosi si apriranno venerdì 19 aprile, alle ore 19.00, con un convegno sulla vita di Madre Flora nella sala Padre Ludovico della Basilica di San Mauro. Interverranno il sindaco, Raffaele Bene, l’assessore alla cultura, Vincenzo Russo, la madre superiora del Volto Santo, suor Elvira Minicozzi, il parroco della Basilica di San Mauro, don Mauro Zurro e l’autore del libro Ulderico Parente. Modererà l’incontro il giornalista Giuseppe De Silva. A seguire alle ore 21.30, ci sarà l’adorazione Eucaristica animata dai giovani delle parrocchie del territorio.

L’assessore alla cultura Vincenzo Russo ha commentato: «Per la prima volta nella sua storia il quadro del Volto Santo esce dal suo Santuario e arriva in una città della regione Campania, un evento straordinario e di fede per tutta la comunità. il profondo senso di devozione dei cittadini casoriani nei confronti del Volto Santo è forte e siamo felici di aver programmato una serie di iniziative religiose che ricorderanno Madre Flora, cittadina casoriana, e permetteranno di rafforzare le nostre tradizioni storiche e culturali con il Volto Santo a cui ci sentiamo estremamente legati».

«Nel percorso della Città dei Santi l'appuntamento del prossimo weekend con l'arrivo a Casoria del quadro del Volto Santo rappresenta di certo uno dei momenti più significativi. Da venerdì a domenica i Casoriani vivranno 48 ore immersi nella spiritualità, ma anche nell'omaggio alle nostre radici e tradizioni. Manifestazioni suggestive che hanno peraltro il merito di richiamare tanti fedeli dalle realtà vicine, contribuendo a far germogliare il seme di quel turismo religioso che stiamo cercando di favorire con iniziative costanti e rilevanti» ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.