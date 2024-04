Casoria, polizia in piazza per la campagna sul cyberbullismo

La Polizia di Stato fa tappa a Casoria, in via Vicinale Marrazzo con la XI edizione della campagna educativa itinerante «Una vita da social», per sensibilizzare i minori su rischi e pericoli della rete. Per l'occasione nella zona di Parco dei Pini ad Arpino arriverà anche l'iconico truck della polizia.

Durante la mattinata, operatori specializzati della Polizia di Stato incontreranno gli studenti per interagire sui temi della sicurezza online, di social network e di cyberbullismo ma anche di educazione stradale e contrasto ad ogni forma di discriminazione.

«È un'iniziativa che come Comune abbiamo voluto fortemente chiedendo nei mesi scorsi il supporto della Polizia che ringrazio per l'opportunità. Non lasciamo soli i nostri figli, nipoti, sorelle o fratelli illudendoci che davanti ad uno schermo ci siano meno pericoli di una strada I numeri allarmanti (ma purtroppo sottostimati) su episodi di violenza, vessazione, diffamazione e molestie online ci mettono di fronte ad un'emergenza che ha bisogno di esperti ed educatori», fa rilevare il sindaco Raffaele Bene.