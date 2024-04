Benevento, lavori conclusi in anticipo, in città ritorna l'acqua

La Gesesa, la società che gestisce il servizio idrico in città, ha ricevuto alle ore 20,42 di questa sera una comunicazione da parte della Regione Campania di completamento dei lavori.

Pertanto, ha immediatamente avviato le manovre di riapertura delle condotte interessate dall’interruzione idrica.

«Gesesa - si legge nella nota diramata dalla soceità - ha monitorato costantemente i lavori eseguiti, grazie anche alla sempre proficua collaborazione con i tecnici responsabili della Regione Campania, nonché i flussi e i livelli idrici in modo da effettuare le riaperture con il dovuto tempismo onde alleviare il più possibile i disagi dei cittadini interessati. L’operazione è riuscita positivamente grazie al lavoro ininterrotto, di notte e di giorno, di tante persone. Un grande impegno è stato dedicato anche al rifornimento tramite autobotti itineranti delle utenze sensibili come ospedale, casa circondariale, cliniche, case di riposo, laboratori clinici ed altre utenze.

Anche questo complesso compito è stato svolto con esito pienamente positivo grazie alla collaborazione di tanti».

L'azienda, infine, ringrazia i cittadini per il grande senso civico dimostrato e tutte le persone che hanno lavorato per l'intervento. In caso di problemi gli utenti potranno effettuare le rispettive segnalazioni contattando il numero verde 800511717, l'unico canale che consente di mandare in lavorazione le segnalazioni ricevute.