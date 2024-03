Il questore dona l'olio di Capaci alle diocesi sannite

Il questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella, ha consegnato le ampolle con l’olio di Capaci all’arcivescovo metropolita della diocesi di Benevento, Felice Accrocca, e al vescovo della diocesi di Cerreto Sannita–Telese Terme–Sant'Agata dei' Goti, Giuseppe Mazzafaro.

L’olio è prodotto dagli ulivi coltivati nel luogo dove il 23 maggio 1992 si consumò la strage di mafia in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

L’olio donato è stato consacrato in occasione delle messe crismali per poi essere utilizzato durante tutto l’anno liturgico per l’amministrazione dei sacramenti.