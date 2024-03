Avellino, acido sull'auto del presidente della Provincia Rino Buonopane

Indagini sono in corso per far luce sul danneggiamento dell'auto del presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane.

Ignoti nel corso della notte corsa hanno cosparso di acido l'auto, che era parcheggiata nei pressi dell'abitazione di Buonopane a Montella, in provincia di Avellino.

È stato lo stesso Buonopane a denunciare l'accaduto ai carabinieri della locale Compagnia dell'Arma. Gli investigatori stanno procedendo all'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.