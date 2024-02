Londra, attacco con l'acido in strada: ferite nove persone (tra cui una mamma con due figlie piccole)

Attacco con l'acido a Londra. Nove persone sono rimaste ferite dopo che una sostanza corrosiva è stata lanciata contro una donna e due bambini piccoli che si trovavano a bordo di un'auto. Il fatto è avvenuto ieri sera nel quartiere di Clapham, nel sud-ovest della capitale britannica. Oltre alle persone a bordo del veicolo risultano feriti anche tre cittadini e tre agenti di polizia intervenuti per prestare soccorso. In tutto cinque delle persone coinvolte sono state ricoverate in ospedale. Scotland Yard sta cercando il sospetto responsabile dell'attacco con l'acido nelle vie di Londra.

Two children, their mother and three police officers are among nine people injured after a "corrosive substance" was thrown in Clapham in south London. @Shamaan_SkyNews reports.



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/mMVmb6gpSp — Sky News (@SkyNews) February 1, 2024

Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita ma la madre 31enne e una delle sue due figlie hanno riportato ferite che possono causare danni permanenti.

«Mi ha sfregiato con l’acido», il marito finisce in manette, ma ad aggredirlo è stata lei

Si ritiene infatti che il «pericoloso» aggressore in fuga conoscesse la donna presa di mira con le due bimbe. Un testimone ha detto alla Bbc che la madre dopo essere stata aggredita con l'acido gridava «non riesco a vedere», mentre alcuni passanti cercavano di aiutarla.

Dopo l'attacco il sospetto ha tentato la fuga a bordo di un'auto ma si è scontrato con un altro veicolo, per poi scappare a piedi in direzione di Clapham Common. Nel corso dell'aggressione sono rimaste lievemente ferite tre donne che abitano in quella zona intervenute per aiutare la madre con le due figlie. Come risultano lievi anche le ferite subite dagli agenti di polizia intervenuti.