Buttano due bambini dal grattacielo, coppia giustiziata. «I piccoli venivano considerati come ostacoli»

La Cina ha giustiziato una coppia colpevole di aver gettato due bambini piccoli dalla finestra di un condominio, in una drammatico caso di cronaca che nel 2020 creò molta indignazione a livello nazionale. Zhang Bo e Ye Chengchen, in base alla ricostruzione poi accolta dalla Corte popolare intermedia numero 5 di Chongqing, erano stati ritenuti responsabili della caduta mortale di una bambina di due anni e di un bambino di uno dal quindicesimo piano di un grattacielo residenziale a Chongqing, municipalità speciale da trenta milioni di abitanti.

Zhang, il padre dei due bimbi, aveva iniziato una relazione con Ye, all'oscuro inizialmente che il partner fosse sposato con prole.

A novembre 2020, Zhang gettò i suoi figli dalla finestra dell'appartamento in assenza della madre, con cui aveva concordato il divorzio. Zhang e Ye furono giudicati colpevoli di aver cospirato «per uccidere figlia e figlio inscenando una caduta accidentale», ha riferito lo scorso anno il China Daily. La condanna alla pena di morte, invece, è del dicembre 2023, mentre oggi è stata eseguita la pena.

The two murderers who brutally killed two kids, Zhang Bo (the kids' father) and Ye Chengchen (Zhang Bo's girlfriend) were executed today.

On November 2, 2020, under the instigation of Ye, Zhang pushed the two kids born by his ex-wife down the 15th floor and fell to death.😡 pic.twitter.com/0pABYyeERv

— ShanghaiPanda (@thinking_panda) January 31, 2024