Agguato a Napoli piazza Carlo III, ferita coppia di fidanzati 21enni

Misterioso agguato nella notte a piazza Carlo III, a Napoli, ai danni di una coppia, due giovani di 21 anni, che si trovava a bordo di una Smart. Erano da poco passate le 3 - hanno riferito i due alla polizia titolare delle indagini - quando l'auto diretta verso piazza Cavour sarebbe stata avvicinata da tre ciclomotori con in sella alcuni uomini che avrebbero intimato alla coppia lo stop per poi fare fuoco varie volte al loro indirizzo con diversi colpi di arma da fuoco.

Il giovane che era al volante - Ciro Vecchione - ha riportato una ferita al bacino. La ragazza che gli era al fianco una ferita all'addome. Nessuno dei due è in pericolo di vita ed entrambi sono arrivati all' ospedale Pellegrini con mezzi propri nonostante le ferite riportate. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato per risalire al movente dell'agguato che sembra ricalcare modalità di matrice camorristica.