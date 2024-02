Agguato a Torre Annunziata, cinque arresti: anche due 18enni nel commando di morte

Agguato davanti al bar in centro di domenica mattina, cinque giovani fermati per tentato omicidio di camorra. Stamattina, gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata hanno notificato un decreto di fermo d'indiziato di delitto, emesso d'urgenza dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di cinque giovani accusati del tentato omicidio di Luigi Mancini, 42enne gambizzato all'esterno del bar “L'Angolo del Caffè”, tra via Fontana e il corso Vittorio Emanuele III, alle ore 13 del 12 novembre scorso.

I poliziotti hanno ricostruito l'intera dinamica dei fatti, che ha spinto la Dda ad emettere un provvedimento d'urgenza. Tra gli indagati ci sono anche due giovani appena 18enni.