Agguato a Torre Annunziata di domenica mattina: due scarcerazioni

L'agguato ai danni di Luigi Mancini non fu un tentato omicidio: il gip non convalida il fermo per due indagati, restano in carcere gli altri tre. Dopo l'interrogatorio di convalida di questa mattina, il gip del tribunale di Torre Annunziata, Maria Concetta Criscuolo, non ha convalidato il fermo emesso d'urgenza dalla Dda di Napoli ed eseguito dalla polizia.

Sono stati immediatamente scarcerati il 26enne Alessio Amarante e il 20enne Francesco Cherillo, quest'ultimo figlio del detenuto Natale Cherillo, ritenuto affiliato al clan Gallo-Cavalieri.