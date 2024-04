Nella mattinata di ieri, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rosaroll angolo vico S. Caterina a Formiello, hanno notato una persona che, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato qualcosa ad un soggetto.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’acquirente, trovato in possesso di 4 involucri di crack, sia l’indagato, trovato in possesso di 50 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi il prevenuto, identificato per un 18enne rumeno con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti; mentre, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.