Benevento: un cucciolo abbandonato tra i rifiuti trova una nuova casa

Un gesto straordinario di umanità mentre due operatori dell'Asia, l'azienda municipalizzata che si occupa della gestione dei rifiuti in città, stavano effettuando la raccolta dei rifiuti presso l'ecopunto locale. Succede nella tranquilla contrada San Cumano quando ciò che sembrava essere un semplice giorno di ordinario lavoro si è invece trasformato in una commovente storia.

I due operatori ecologici, infatti, dopo aver sentito dei lamenti provenire da un carrellato della carta, con grande sorpresa hanno scoperto un cucciolo chiuso in un cartoncino, abbandonato tra i rifiuti.

Nonostante il cucciolo fosse stato gettato via come un oggetto indesiderato, la determinazione dei due operatori ha portato alla sua salvezza.

Dopo aver svuotato manualmente il contenitore e liberato il cucciolo dalla sua prigione di cartone, i buoni samaritani hanno portato il piccolo animale in salvo. Fortunatamente, il cucciolo è stato adottato da Massimo, che ha accolto il peloso amico nella sua vita. L'azione di Massimo e Domenico, gli operatori che hanno effettuato il salvataggio, merita di essere celebrata come un esempio di come l'empatia e la gentilezza possono fare la differenza nella vita di un essere indifeso.