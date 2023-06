Benevento, doppio ok in giunta su concessione stadio e festa della Madonna delle Grazie

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, al fine di consentire la regolare iscrizione del Benevento Calcio al prossimo campionato di Lega Pro ha deliberato il via libera alla concessione d'uso temporaneo dello stadio «Ciro Vigorito».

Il dirigente ha dunque ricevuto il nulla osta a concedere la concessione d'uso, con differimento a un momento successivo delle procedura ad evidenza pubblica, poiché la volontà dell'amministrazione è quella di acquisire la progettazione di un intervento di riqualificazione complessiva dell'impianto.



Nella stessa seduta, la giunta ha anche approvato il riconoscimento della finalità per interesse generale dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, approvando la stanziamento di 30mila euro. Il luna park, tradizionalmente collegato alla festa, sarà posizionato in piazza Risorgimento.