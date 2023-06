Campoli Monte Taburno, il live dei «Trementisti» inaugura la festa della ciliegia

Cresce l'attesa a Campoli del Monte Taburno per domani, a partire dalle 21.30, quando prenderà il via il concerto dei Trementisti nell'ambito della «Festa della Ciliegia», organizzata dalla Pro Loco «Monte Taburno». Un concerto che aprirà di fatto la tre giorni campolese in un clima di «Rinascimento» dopo i rallentamenti dettati dalla pandemia. I Trementisti presenteranno nel cuore del centro storico i brani del loro ultimo album «Il Sud Addosso».

Principali interpreti della «festa identitaria del Sud Italia», i Trementisti hanno lavorato a lungo per ristabilire, dopo il Covid, un contatto stretto con il proprio pubblico.

Sono numerosi, infatti, gli spettacoli dal vivo del gruppo sannita, che non poteva certo mancare all'inaugurazione della Festa della Ciliegia.

Fabrizio Cusani, Alessandra Fiore, Gianpasquale Cusano, Giorgio Stefanelli, Antonio Calabrese, Rosario Puleo, Rocco Calò e Selena Sacco sono pronti, dunque, a scatenare il pubblico campolese con un repertorio musicale del Sannio e del Sud, attualizzando sonorità classiche e attingendo sia alla lingua italiana che alla lingua del luogo.