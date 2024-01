Capodanno a Napoli, tre donne ferite da pallottole vaganti: la più grave ad Afragola

È di 36 feriti il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia. Il dato fornito dalla questura di Napoli segna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando i feriti a causa dei botti furono 16, meno della metà.

Di questi, almeno tre sono feriti da colpi di arma da fuoco. Due i casi a Napoli, uno ad Afragola. In tutti e tre i casi sono donne le vittime della follia dei festeggiamenti.

Dopo l'episodio di Forcella, dove una 43enne è rimasta ferita mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d'artificio per il nuovo anno colpita all'addome da un proiettile vagante, all'ospedale Cardarelli è arrivata una donna di 50 anni ferita da colpi di pistola al fianco, verosimilmente colpita mentre si trovava sul ballatoio della propria abitazione.

Ad Afragola, invece, una donna di 45 anni è stata ferita da un colpo di pistola alla tesa mentre festeggiava con i parenti in un appartamento in via Plebiscito.

Ricoverata all'ospedale Cardarelli, è in prognosi riservata in pericolo di vita.