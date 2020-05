Il Team Jumbo-Visma ha vinto la 5/a prova del Giro d'Italia Virtual di ciclismo, che presentava 30,710 km di dislivello e l'arrivo in salita ai Laghi di Cancano (Parco nazionale dello Stelvio), che avrebbe rappresentato l'ultima ascesa della 18/a tappa della corsa rosa (da Pinzolo ai Laghi di Cancano, passando dalla Bocca del Braulio). Gli olandesi Robert Gesink - con il miglior crono individuale di 53'05« - e Steven Kruijswijk hanno fatto segnare il miglior tempo complessivo (1h47'27»), regalando così il successo alla propria squadra, che ha fatto meglio nell'ordine dell'Astana, in ritardo di 7'53« (con Jakob Fuglsang secondo, a 39» da Gesink), e dell'Androni Giocattoli-Sidermec, a 19'48«. Il team kazako, grazie alle prestazioni odierne di Jakob Fuglsang e Ion Izaguirre, conserva la maglia rosa virtual, con un vantaggio di 26'15» sul Team Jumbo-Visma e di 38'07« sulla Androni Giocattoli-Sidermec. Nella 'Pink Racè successo di tappa per la Nazionale italiana (tempo complessivo di 02h10'10»), che schierava Soraya Paladin ed Erica Magnaldi. L'Astana si è piazzata al secondo posto, con un ritardo di 2'07«, Katia Ragusa che ha fatto segnare il miglior tempo tra le donne (59'30»); terza la Trek-Segafredo a 6'28«. Quest'ultima formazione conserva la testa della generale, con 23'11» sulla Nazionale e 1h11'31« sull'Astana. Ultimo aggiornamento: 19:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA