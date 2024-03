Dare forma al Mamozio entro la fine dell'anno. È l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che ieri ha posto un importante tassello per il suo raggiungimento. Il settore Lavori pubblici del Comune ha assegnato alla beneventana Offtec srl il progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento e la messa in esercizio dell'immobile pubblico di piazza Duomo.

Una svolta nella vicenda che da anni rappresenta una ferita non rimarginata nella carne viva della città. L'affidamento alla società di progettazione fa scattare l'iter del project financing con il quale Palazzo Mosti conta di mettere fine a una querelle ultraventennale. La strada intrapresa è quella del partenariato pubblico-privato. Il Comune è destinatario dei 797.078 euro ottenuti grazie alla partecipazione al bando "Italia City branding" indetto dalla presidenza del Consiglio dei ministri, cui si aggiungono 150mila euro di cofinanziamento. Il valore complessivo della progettazione di primo livello è pertanto pari a 947.088 euro, dei quali 109.380 euro andranno alla Offtec.

L'atto varato ieri dalla dirigente sostituta Antonella Moretti riavvia dunque un percorso che di fatto era fermo dal marzo del 2021, data di approvazione in giunta della proposta progettuale. Si era paventato persino il rischio che i fondi intercettati nell'ambito del bando governativo potessero andare persi. Pericolo scongiurato nel giugno del 2023, quando da Roma arrivò la rassicurazione formale della presidenza del Consiglio dei ministri: «In ragione della natura ordinatoria e non perentoria del termine stabilito per la presentazione dell'istanza per il cronoprogramma generale - scriveva il vicesegretario generale Marco Villani - e valutate positivamente le motivazioni addotte da codesto Comune, nulla osta alla concessione di una proroga al 29 febbraio 2024 per il completamento delle attività progettuali». Termine che cadeva per l'appunto ieri.

L'affidamento dell'incarico alla Offtec, società del gruppo Basile impegnato in città anche nella realizzazione del campo da golf, fa partire il conto alla rovescia verso l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa in esercizio dell'opera avviata nel 2006 e mai ultimata. Un percorso che l'assessorato ai Lavori pubblici guidato da Mario Pasquariello conta di portare a termine entro l'anno, in linea con il Piano annuale del programma triennale opere pubbliche.

La consegna della progettazione di fattibilità tecnico-economica è prevista per il mese di aprile. Da quel momento, ogni giorno sarà buono per indire la manifestazione d'interesse alla partecipazione al project financing per il completamento e la gestione dell'immobile di piazza Duomo. Tra le proposte che saranno formulate, l'amministrazione comunale individuerà quella reputata più consona dichiarandone il pubblico interesse. Proposta che farà da riferimento per la gara d'appalto, ultimo step prima dello start ai lavori che si conta di avviare entro il 2024.

Già noto, per grandi linee, il futuro del Mamozio. Nel piano seminterrato, secondo l'idea progetto finanziata dalla presidenza del Consiglio, si prevede «la collocazione di un sito produttivo per la promozione del territorio e per lo sviluppo di attività connesse alla filiera agro-alimentare». «Al piano terra - prosegue la scheda - si intende mantenere l'idea della piazza coperta, fruibile da cittadini e visitatori. Sullo stesso livello si collocherà un polo turistico per la promozione delle bellezze sannite. Al primo piano ci saranno spazi culturali per l'organizzazione di eventi, spettacoli, rassegne cinematografiche, laboratori teatrali. All'ultimo piano, dove si apre un'ampia terrazza panoramica, sarà collocato un bar-ristorante con vista suggestiva sul Duomo».