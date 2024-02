Via alle nuove telecamere in punti oggi scoperti. Entra nel vivo il programma «Benevento sicura» per la estensione della rete di videosorveglianza cittadina. Con determina licenziata nelle scorse ore dal segretario Riccardo Feola in funzione di dirigente dei Lavori pubblici, il Comune ha avviato le procedure per l'acquisizione di dispositivi elettronici finanziati dal ministero dell'Interno nell'ambito del Programma operativo complementare «Legalità 2014 - 2020». L'importo che sarà messo a gara nei prossimi giorni, pari a 188mila euro su un totale finanziato di 250mila euro, permetterà di monitorare aree della città considerate cruciali per il contrasto a comportamenti criminosi che impattano fortemente sulla sicurezza dei cittadini e delle attività economiche. Si proverà anche a incidere sul fenomeno del vandalismo, sempre fiorente. Il tutto, secondo le previsioni degli uffici comunali, entro la prossima estate.

Sono 16 le postazioni di nuova installazione individuate dal progetto esecutivo firmato da Giuseppe Rapuano con la collaborazione di Domenico Caporaso (responsabile del procedimento per il Comune Renato Palummo). I dispositivi saranno dotati di molteplici tecnologie di rilevazione in ogni punto, per un numero complessivo di 38 occhi elettronici. La mappa delle nuove telecamere comprende l'incrocio tra via dei Due Principati e via Telesina, l'innesto della complanare tra Benevento e Fragneto Monforte, via Santa Clementina, via Madonna della Salute, dove saranno collocate 2 telecamere per ogni punto con immagini a colori anche di notte, una delle quali dotata di sistema «Ocr» per la lettura delle targhe dei veicoli. Ben 4 gli apparecchi che verranno posizionati in via Santa Colomba, 2 dei quali con lettore automatico delle targhe. Alla rotonda di via dei Dauni sono previste 3 telecamere (2 con lettore targhe), altre 3 in via Avellino in corrispondenza dello svincolo della Statale Appia. Altre 2 (una con lettura targhe) presidieranno l'incrocio di contrada Monache con la Statale Appia.

Si tratta perlopiù di snodi di accesso e uscita dal perimetro urbano, utili a ricostruire i movimenti dei veicoli entrati in città nell'arco delle 24 ore così da poter fornire informazioni preziose alle forze dell'ordine e agli organi inquirenti. Ma nella lista delle nuove telecamere, stilata in accordo con la Prefettura, rientrano anche luoghi rilevanti del centro cittadino. Grazie al programma di estensione della videosorveglianza si avrà finalmente un monitoraggio anche del viale di accesso al cimitero di Ponticelli con una telecamera «Speed dome» dotata di zoom rafforzato. Stessa tipologia di apparecchio scelta per l'accesso alle nuove scale con giardino e ascensore di via dei Mulini, che conducono a Palazzo Mosti. Rampa San Barbato, tra via dei Mulini e via Annunziata, avrà un'apparecchiatura con vista a 360 gradi, mentre l'incrocio tra via San Pasquale e via dei Longobardi (rotonda di Ponticelli) sarà monitorata attraverso 2 telecamere con immagini a colori anche di notte. Occhi puntati quindi su due quartieri popolosi e «vivaci».

Due apparecchiature saranno ubicate presso l'asilo nido di via Firenze, al rione Libertà, con il compito di monitorare ciò che accade in zona San Modesto. Lo stesso quartiere si avvarrà anche dei due dispositivi da installare all'incrocio tra via Bari e via De Rienzo. Per il rione Ferrovia, il progetto «Benevento sicura» prevede l'installazione di 1 telecamera panoramica a 360 gradi all'incrocio tra via Battaglia di Benevento e via Lungocalore Manfredi di Svevia. All'altro capo della città, due occhi elettronici diranno cosa accade nel crocevia nevralgico per la zona alta rappresentato dalla rotonda tra via Aldo Moro e via Raffaele Delcogliano, dove ci sarà anche un dispositivo per la lettura automatica delle targhe.

Le 16 postazioni di prossima installazione andranno ad aggiungersi ai 53 presenti nel perimetro urbano, per un numero complessivo che sfiora le 200 telecamere. Tra i punti già dotati di videosorveglianza figurano: rotonda Buonvento, via Napoli, ponte Sabato, viale dell'Università, Port'Arsa, ponte Leproso, viale San Lorenzo, via Torre della Catena, piazza Cardinal Pacca, piazza Ponzio Telesino (Teatro Romano), corso Garibaldi (9 postazioni), via Annunziata (Palazzo Mosti), piazza Castello - Villa comunale, viale Atlantici, via delle Puglie, Pacevecchia, rotonda Cappuccini, viale Mellusi, piazza Risorgimento; viale dei Rettori, Arco di Traiano, ponte Vanvitelli, via Grimoaldo Re.