Asl, nel 118 ora solo «ambulanze infermieristiche»

Emergenza territoriale, è la carenza di specialisti a scrivere la mappa del riassetto, come emerso dalla riunione della conferenza dei sindaci che si è riunita nella sede Asl di via Oderisio. Alla presenza del presidente Clemente Mastella e degli altri sindaci (di Apice, Arpaia e Castelpagano), il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe, ha spiegato che attualmente sono in servizio solo 48 medici dell’emergenza territoriale: poco più del 50% di quelli che dovrebbero essere in servizio, e la situazione è destinata a peggiorare per i prossimi pensionamenti.

L'attività è stata quindi riprogrammata ragionando su 18 postazioni in totale, anche tenendo conto delle vigenti normative in merito al lavoro straordinario e alle prestazioni aggiuntive.

La rete dell'emegenza sarà costituita da 1 centrale operativa; 2 Psaut (a Cerreto e San Bartolomeo); 5 postazioni mobili medicalizzate: Benevento, Melizzano, Torrecuso (in contrada Olivola), Montesarchio e San Marco dei Cavoti; un’altra postazione che, in considerazione delle peculiarità del territorio e della complessa viabilità, sarà in servizio a Paduli.

Niente medici sulle 11 ambulanze infermieristiche «attrezzate con strumenti tecnologici di ultima generazione - ha assicurato Volpe - e professionisti con elevate competenze che applicano i protocolli operativi specifici di soccorso avanzato, per intervenire con efficacia e assoluta professionalità». Per Mastella «il risultato raggiunto è ragguardevole, in considerazione delle risorse messe in campo e della disponibilità dei medici. L’Asl ha accolto le preoccupazioni segnalate e insieme al direttore Volpe, abbiamo trovato soluzioni che tengono conto delle specificità dei territori».