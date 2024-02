Benevento, riprese «hot» in ambulatorio durante una visita: lei denuncia, due indagati

Dopo l'interrogatorio presso la Guardia di Finanza come persona informata sui fatti, una donna ha deciso di presentare denuncia contro tutti coloro (un cardiologo dell'ospedale Fatebenefratelli di Benevento e un vice procuratore onorario in servizio a Potenza) che hanno realizzato alcune immagini mentre era nuda per una visita medica a Benevento. Le immagini visonate nel corso dell'interrogatorio, la mostrano senza vestiti in un ambulatorio presso cui si era sottoposta a una visita. La sessantenne ha presentato la denuncia, assistita dall'avvocato Antonio Leone, chiedendo di fare chiarezza sull'accaduto. La visita oggetto delle immagini risale al 2021.

Si tratta di ulteriori accertamenti delle fiamme gialle che hanno preso il via nel settembre dello scorso anno, quando il caso è finito alla ribalta delle cronache. La vicenda è finita anche al vaglio della Procura beneventana, perchè c'è stato uno stralcio da un'inchiesta nella quale sono stati indagati il vice procuratore onorario di Lecce e altre persone. L'indagine madre era partita da ipotesi di irregolarità commesse dal magistrato onorario nel redigere alcune sentenze.