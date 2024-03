Sant'Agata de' Goti, sos di Rubano: «Ospedale, rischio ulteriore indebolimento»

«Ho appreso tramite il comitato civico di Sant'Agata de' Goti che ci saranno dei cambiamenti riguardanti il personale e l'organizzazione del “De Liguori”, il che potrebbe comportare un ulteriore indebolimento dell'ospedale di Sant'Agata». Esordisce così, in una nota, il deputato Francesco Maria Rubano, segretario provinciale di Forza Italia. «Alcuni infermieri - continua nella nota - potrebbero essere trasferiti a Benevento, così come alcuni medici in procinto di andare in pensione non faranno più turni notturni, contribuendo a ridurre ulteriormente le risorse del reparto».

Per Rubano, dunque, «questa situazione avrà un impatto anche sul Pronto soccorso. Ho informato il consigliere regionale di Forza Italia, Francesco Cascone, di queste informazioni e di altre di cui sono a conoscenza, avendo già presentato un'interrogazione che speriamo riceva una risposta immediata dalla Giunta regionale».