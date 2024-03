Benevento, l'arcivescovo Accrocca contro la guerra: «Alimenta solo il commercio delle armi»

L’arcivescovo mons. Felice Accrocca nella lettera alla comunità cristiana, in occasione della Pasqua, ha richiamato l'attenzione sulla mancanza di pace nel mondo e il crescente prepararsi alla guerra.

«Se vuoi la pace, prepara la pace», queste le parole del vescovo, ribaltando il vecchio adagio si vis pacem para bellum.

«Se vuoi la pace, prepara la guerra! - scrive Accrocca - Non siamo lontani, oggi, da quel modo di pensare, che finisce però per agevolare solo l'industria e il commercio delle armi, settori nei quali il nostro Paese, purtroppo, non ha bisogno di imparare dagli altri...»

L’arcivescovo ha criticato quindi l'industria bellica che alimenta i conflitti anziché risolverli e ha esortato i cristiani a costruire la pace giorno dopo giorno.

Infine il vescovo ha concluso la sua lettera con un messaggio di speranza e benedizione, augurando a tutti una santa Pasqua e rinnovando l’invito a impegnarci attivamente per costruire un mondo senza conflitti.