Benevento, al via la benedizione degli oli in cattedrale. Casamassa diventa diacono

Domani, alle 18.30, nella Cattedrale di Benevento, il vescovo Felice Accrocca presiederà la santa messa, nel corso della quale benedirà il Crisma e gli altri oli e i sacerdoti rinnoveranno le proprie promesse. Sarà anche ammesso agli ordini sacri del diaconato e del presbiterato il seminarista Vincenzo Bartolomeo Casamassa, di San Bartolomeo in Galdo. La distribuzione degli oli non avverrà a celebrazione conclusa ma, nei giorni successivi, presso la sagrestia della Basilica Cattedrale. La celebrazione sarà animata dal coro diocesano diretto dal maestro Daniela Polito e accompagnato dagli studenti del liceo musicale Guacci di Benevento, diretti dal maestro Selene Pedicini. L'olio è stato offerto dalle suore Immacolatine di Pietradefusi, dalla parrocchia di Montemiletto e dall'associazione Quarto Savina Quindici e dalla Questura, estratto dalle piante di ulivo che crescono nel giardino della memoria di Capaci, luogo dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Mongillo e gli uomini della scorta. L'essenza di bergamotto per profumare il sacro Crisma è offerta, a tutte le diocesi d'Italia, dalla diocesi di Locri-Gerace, iniziativa portata avanti da anni in collaborazione con il Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria.

A presentare l'olio degli infermi sarà Carmen Santulli, della Parrocchia di Montemiletto. Per l'olio dei catecumeni Sara e Angelo Salerno della parrocchia dello Spirito Santo in Benevento, che battezzeranno la loro bambina, Camilla, nei prossimi mesi. Per l'olio Crisma Luca Palluotto e Annamaria Marotti dell'Unità Pastorale «San Filippo Neri» - centro storico di Benevento, che riceveranno la cresima nell'anno.