Interruzione idrica: esonerato dal servizio personale Ata delle scuole

«Riguardo l'ordinanza sindacale per l'interruzione idrica del 5 e 6 aprile si specifica che la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado implica che anche il personale Ata è in quei giorni esonerato dal servizio. Del resto non è garantito un servizio pubblico essenziale e dunque non si tratta di sospensione delle lezioni ma di chiusura tout court delle scuole». Lo scrive in una nota il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

Quanto ai lavori sul plesso scolastico di Cretarossa e alla mozione sul trasloco presentata da alcuni consiglieri di opposizione, il consigliere Palladino specifica: «Dopo l'approvazione della variante in giunta, contiamo di poter concludere i lavori al massimo entro la fine di aprile.

Successivamente concorderemo con dirigente scolastico e famiglie, il momento migliore per il trasferimento da Capodimonte. Una decisione che prenderà l'amministrazione comunale. Invitiamo la minoranza a fornire al dibattito sulle scuole apporti costruttivi, ma meno contraddittori: prima denunciavano continui rinvii, ora chiedono di andare adagio fino all'estate. L'amministrazione Mastella è impegnata invece a fare bene e a farlo nei tempi più opportuni», conclude Palladino.