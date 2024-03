Interruzione idrica per lavori su Alta velocità: scuole chiuse il 4 e 5 aprile

La Regione Campania ha comunicato di aver accettato la proposta del sindaco Mastella di anticipare i lavori di risoluzione delle interferenze sulla linea ferroviaria Alta Velocità Napoli-Bari (tratta Cancello-Benevento). Pertanto i lavori avranno luogo dalle 16 di giovedì 4 aprile alle 16 di sabato 6 aprile. La richiesta di anticipare i lavori era stata motivata dal sindaco Mastella, in una lettera ufficiale, con l'esigenza di «di evitare che le attività economiche subissero un pesante contraccolpo finanziario, a causa dell’interruzione del servizio idrico nel fine settimana, quando l’affluenza di clienti e visitatori è maggiore».

Pertanto con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, interessate dall'interruzione del servizio idrico, per le giornate di venerdì 5 aprile e sabato 6 aprile 2024.

Il documento sindacale demanda poi ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati l'opportunità di disporre la chiusura, in ordine alle rispettive capacità tecnico-organizzative e alla possibilità di fornire i servizi pubblici essenziali.

Le zone della città interessate dall'interruzione del servizio idrico sono le seguenti: zona Capodimonte Iacp e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso Asi) fino a contrada Saglieta; Contrade Coluonni e San Cumano, Contrade Nord (Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri); zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco; zona San Liberatore e Monteguardia; distretto via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, piazza Risorgimento e traverse, via Sandro Pertini, via Domenico Mustilli, viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, via Michelangelo Schipa; distretto viale Atlantici e traverse, viale Mellusi e traverse, via Calandra e traverse, via Pietro Nenni e traverse, via Tommaso Bucciano e traverse, via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso; Distretto Pacevecchia (tutta la zona), via F. Rosselli e traverse, via Cifaldi e traverse, via Alfredo Paolella, viale Aldo Moro e traverse, via A. Gramsci e traverse, via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole inclusa.