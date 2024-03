«Think Forestry», primi alberi nel Parco De Mita

Presentata a piazzale Catullo, alla presenza del sindaco Clemente Mastella, di Giuseppe Mario Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, e di Gennaro Masiello, vicepresidente nazionale e numero uno sannita di Coldiretti, l'iniziativa, promossa da Rete Clima e Intesa Sanpaolo e a cui ha aderito il Comune di Benevento, che prevede la piantumazione di mille piante all'interno degli ampi spazi del Parco De Mita. Si inserisce nell'ambito del progetto «Think Forestry», parte della più grande campagna nazionale «Foresta Italia» a cui ha aderito il Comune di Benevento.

«Ringrazio Intesa Sanpaolo e Rete Clima che attraverso questa forma di partenariato fanno di Parco De Mita un polmone verde della città. Si tratta di un'iniziativa che guarda al futuro, alle nuove generazioni per accendere prima delle piccole luci e poi generare un chiarore rispetto al clima e alla salubrità dell'aria», ha dichiarato Mastella, annunciando che Parco De Mita sarà inaugurato presumibilmente già quest'estate e sarà «una grande area verde a disposizione della città per tempo libero, sport, eventi nel teatro all'aperto. Ho avuto in proposito un colloquio con il Maestro Mimmo Paladino e con il direttore del Giffoni Film Festival Claudio Gubitosi per studiare la possibilità di un'area tematica dedicata al mito delle Streghe» ha concluso.

«La forestazione diffusa - ha poi spiegato l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa - è un target strategico dell'amministrazione Mastella.

Con la piantumazione di circa 3mila alberi contiamo di assorbire mille tonnellate di anidride carbonica: un contributo per costruire un futuro migliore».