A Benevento mille alberi nel parco dedicato a Ciriaco De Mita

«Il parco De Mita, che era un'area ereditata dalle mie amministrazioni in condizioni di sconfortante degrado, diventa polmone verde della città: con altri mille alberi, grazie all'accordo con Rete clima e Intesa San Paolo, quest'ampio spazio diventerà piacevolmente fruibile per il tempo libero, un'oasi per famiglie, giovani e per tutti quelli che amano l'attività all'aria aperta».

Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, alla vigilia della manifestazione in programma per domani (ore 10,30) al parco De Mita a Benevento per la piantumazione di mille piante, tra alberi e arbusti. «Le politiche green - ha aggiunto - si realizzano davvero con iniziative concrete e tangibili come questa che presenteremo domani e che promuovono la formazione di una consapevole sensibilità ecologica soprattutto nelle giovani generazioni».