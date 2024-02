Somma Vesuviana, approvato il progetto definitivo dell'I.S. Majorana

La città metropolitana di Napoli ha approvato il progetto definitivo dell'i.s. Majorana di Somma Vesuviana per lavori di restauro, consolidamento e adeguamento funzionale finanziati con fondi dell'unione europea next generation eu - Pnrr per un importo complessivo di 3 milioni e 170mila euro.

Gli interventi riguarderanno, in particolare, la messa in sicurezza e il consolidamento statico delle murature e dei solai, la messa in sicurezza e il restauro conservativo dei prospetti, la revisione, il restauro e la sostituzione degli infissi interni ed esterni, in legno e in ferro, la verifica ed eventuali interventi puntuali sulla copertura, l’adeguamento funzionale e la riconversione degli spazi interni. L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di una nuova scala di distribuzione interna in sostituzione dell’attuale posta sulla facciata est, la revisione e sostituzione della scala antincendio esterna, nonché l’adeguamento impiantistico e normativo dell’intero plesso scolastico.

Attualmente l’i.s. Majorana conta 33 classi e circa 650 alunni e gli indirizzi di studio attualmente operativi sono: informatica e telecomunicazioni, elettronica ed elettrotecnica, chimica, materiali e biotecnologie, trasporti e logistica, costruzioni del mezzo.

Esprime soddisfazione Ilaria Abagnale, consigliera metropolitana delegata alla programmazione e all’edilizia scolastica: «I nostri uffici stanno lavorando alacremente per rispettare tutte le tempistiche e iniziare quanto prima la fase di cantierizzazione dei lavori per offrire ai nostri studenti strutture scolastiche moderne e adeguate».